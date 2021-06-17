الحكم المحلي تبحث تحسين ورفع مستوى الخدمات ببلديات المنطقة الشرقية

وصل وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، إلى مطار الأبرق بالجبل الأخضر، حيث كان في استقباله وفد من عمداء بلديات المنطقة الشرقية ورئيس ديوان وزارة الحكم المحلي بالمنطقة الشرقية، مجموعة من أعيان وحكماء الجبل الأخضر.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الزيارة تأتي ضمن خطة وزارة الحكم المحلي للوقوف على أهم التحديات والمطالب ذات الطابع الخدمي والتنموي لبلديات المنطقة الشرقية.

وتأتي هذه الزيارة تمهيدا لاجتماع تقابلي للوزير مع عمداء البلديات ووجهائها، للوقوف عن قرب على ظروف عمل بلديات المنطقة الشرقية وبحث فرص تحسينها ورفع مستوى الخدمات فيها.