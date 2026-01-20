«الحكم المحلي» تبحث تسريع تنفيذ المشاريع وتحسين الخدمات

زار وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الدرسي، بلدية مصراتة، رفقة عدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، حيث كان في استقباله عميد البلدية، محمود السقوطري، وأعضاء المجلس البلدي.

وعقد وكيل الوزارة ومديرو الإدارات اجتماعًا مع عميد وأعضاء المجلس البلدي لمناقشة المشاريع التنموية والخدمية المنفذة والمخطط لها داخل نطاق البلدية، وبحث سبل دعمها لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما استعرض المجتمعون العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع، وأكد الدرسي على أهمية تسريع وتيرة التنفيذ وتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.

وفي سياق آخر، اختتم مكتب تمكين المرأة بوزارة الحكم المحلي، بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، دورة تدريبية مكثفة بعنوان “تمكين وبناء قدرات” للفرق الإدارية في مراكز تدريب المرأة ببلديات طرابلس الكبرى، شملت بلديات: طرابلس المركز، حي الأندلس، تاجوراء، جنزور، وأبوسليم.

وأشادت مديرة مكتب تمكين المرأة، مبروكة زريق، بمستوى الالتزام والتفاعل الذي أبدته المتدربات، مؤكدة أن الدورة تعد حجر زاوية في بناء إدارة قوية وفعالة لمراكز تدريب المرأة، وتسهم مباشرة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنات.

وتوج الحفل بتوزيع شهادات التقدير على المتدربات، تقديرًا لجهودهن وإنجازهن متطلبات البرنامج التدريبي، مع التأكيد على استمرار الوزارة في دعم البرامج التي تعزز دور المرأة القيادي والإداري في الإدارة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة داخل البلديات.