«الحكم المحلي» تبحث تطوير الأداء البلدي في عدة مدن

تواصل وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية متابعة سير العمل داخل البلديات، إلى جانب تنفيذ برامج خدمية وتنموية ولقاءات تشاورية تهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي طرابلس، تابع وزير الحكم المحلي عبد الشفيع الجويفي، خلال لقاء مع عميد بلدية أبوصرة نجمي العربي، سير العمل داخل البلدية واحتياجاتها الأساسية، حيث جرى بحث أبرز التحديات التي تواجهها وسبل معالجتها بما يضمن الارتقاء بالخدمات العامة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع التنموية المقترحة لتطوير البنية التحتية، إضافة إلى مناقشة ملف التنمية البشرية، واحتياجات البلدية في مجال بناء القدرات وتعزيز الكادر الإداري بعناصر متخصصة في المجالات الفنية، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز التنفيذي.

وأكد الوزير في ختام اللقاء التزام الوزارة بدعم البلديات وتوفير المتطلبات الضرورية التي تمكّنها من أداء مهامها، مع العمل على تذليل الصعوبات الفنية والإدارية القائمة.

وفي سياق متصل، عقد وكيل الوزارة لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم اجتماعاً مع عضو لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين مصراتة وتاورغاء، لمتابعة سير عمل اللجنة والوقوف على التحديات التي تواجهها.

وبحث الاجتماع آليات تنظيم المخصصات المالية للجنة وضمان توجيهها بالشكل الذي يحقق أهدافها، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لدعم جهود الاستقرار وخدمة المواطنين.

كما تابع وكيل الوزارة في اجتماع آخر سير العمل في بلدية الخمس، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الخدمية، أبرزها تحسين البنية التحتية وتعزيز مستوى الخدمات العامة، مؤكداً دعم الوزارة للبلديات وتمكينها من أداء مهامها.

وعقد الوزير كذلك اجتماعاً مع عميد بلدية العواتة لمتابعة احتياجاتها الخدمية والتنموية، خاصة في مجالات البنية التحتية والمرافق والنظافة العامة، مع توجيه بضرورة توفير الدعم اللازم ومعالجة المختنقات الخدمية.

كما شملت اللقاءات اجتماعاً موسعاً مع عمداء بلديات الرجبان وظاهر الجبل والقريات والعواتة، لبحث التحديات الإدارية وسبل رفع كفاءة الأداء، مع التأكيد على استمرار التواصل المباشر بين الوزارة والبلديات.

وفي الجانب البيئي، باشرت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي حملة وقائية طارئة لمكافحة الآفات في بلدية صبراتة، بمشاركة عدد من البلديات، حيث شملت الحملة أعمال رش ومعاينة بؤر انتشار الآفات، إلى جانب تدريب عناصر الإصحاح البيئي على أساليب حديثة في المكافحة.

وفي مصراتة، انطلقت حوارية موسعة بعنوان “بين الواقع والطموح.. دور مكاتب تمكين المرأة ومنظمات المجتمع المدني في الحكم المحلي”، بإشراف وزارة الحكم المحلي، وبمشاركة مكاتب تمكين المرأة في بلديات المنطقة الوسطى.

وهدفت الحوارية إلى تعزيز دور المرأة في الإدارة المحلية وتوحيد الرؤى بين المكاتب المعنية، مع التأكيد على أهمية الانتقال من التحديات الحالية إلى مشاركة أكثر فاعلية في صنع القرار المحلي، بما يدعم التنمية المستدامة.

كما شاركت الوزارة في احتفالية بلدية أبوسليم بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المبدعة، حيث جرى التأكيد على دور المرأة الليبية كشريك أساسي في التنمية ودعم الاستقرار المجتمعي.