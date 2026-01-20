«الحكم المحلي» تبحث تعزيز الأداء البلدي

بحث وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات بحكومة الوحدة الوطنية مصطفى أحمد سالم، خلال لقاء موسع في العاصمة طرابلس، سبل تطوير الأداء البلدي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور عمداء وممثلي ست بلديات من مناطق مختلفة.

وانعقد اللقاء يوم 20 يناير 2026، بمشاركة عمداء وممثلي بلديات الزنتان والقريات وأوال والرياينة، إضافة إلى وكيلي ديوان بلديتي طبقة وعين الآزاهرة، وممثل بلدية الزاوية الوسطى.

وركزت المناقشات على تعزيز التنسيق المؤسسي بين وزارة الحكم المحلي والبلديات، ورفع مستوى التواصل الإداري بما يضمن انتظام العمل وتحسين كفاءته، وبما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات أهمية توحيد الجهود بين القيادات المحلية، وتبادل الخبرات العملية، مشددًا على الدور المحوري الذي تضطلع به البلديات في دعم الاستقرار الإداري، والالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة للعمل البلدي.

ومن جهتهم، عرض عمداء وممثلو البلديات جملة من التحديات الإدارية والخدمية التي تواجه عمل بلدياتهم، مع التأكيد على التزامهم بمواصلة العمل لتحسين مستوى الخدمات والاستجابة لاحتياجات المواطنين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات دورية تنظمها وزارة الحكم المحلي، في إطار متابعة سير العمل البلدي، وتعزيز التكامل المؤسسي، والعمل على تذليل الصعوبات التي تعيق تحسين جودة الخدمات المحلية.