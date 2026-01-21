«الحكم المحلي» تبحث تعزيز الاداء في بلديات الجبل الغربي وترهونة

التقى وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات بحكومة الوحدة الوطنية، مصطفى أحمد سالم، مدير مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية – فرع الجبل الغربي، ووكيل ديوان بلدية السواني، ووكيل ديوان بلدية القريات، لمناقشة آليات العمل البلدي وتعزيز التواصل المؤسسي بين الوزارة والبلديات.

وتم خلال اللقاء بحث الجوانب الإدارية والتنظيمية، واستعراض سبل توحيد الجهود بين الجهات المعنية، مع التأكيد على أهمية استمرار اللقاءات المشتركة لتحسين مستوى الأداء البلدي ومعالجة الإشكاليات وفق القوانين واللوائح المعمول بها.

وفي سياق متصل، عقد وكيل الوزارة اجتماعًا مع عميد بلدية ترهونة، تناول خلاله مراجعة آليات سير العمل داخل البلدية، ومتابعة الجوانب الإدارية والتنظيمية، وتعزيز التنسيق بين الوزارة وبلدية ترهونة، بهدف دعم استقرار الأداء البلدي ومعالجة التحديات وفق الأطر القانونية والإدارية.