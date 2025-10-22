الحكم المحلي تبحث تعزيز التعاون بين البلديات ومخاتير المحلات

عقد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات بحكومة الوحدة الوطنية، مصطفى أحمد سالم، اجتماعًا موسعًا اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، ضم عددًا من مخاتير المحلات من مختلف البلديات، وذلك لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه المحلات في تقديم الخدمات للمواطنين.

وتركز الاجتماع على القضايا الخدمية الأساسية، وآليات تحسين مستوى الخدمات المحلية، وتعزيز التعاون بين مخاتير المحلات والمجالس البلدية، لضمان نقل احتياجات المواطنين بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في مختلف المناطق.

وأكد وكيل الوزارة خلال اللقاء على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به مخاتير المحلات بصفتهم حلقة وصل مباشرة بين الإدارة المحلية والمواطنين، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود والعمل بروح الفريق لمعالجة الصعوبات وتحقيق استجابة أفضل للاحتياجات الخدمية للمجتمع المحلي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الحكم المحلي لتعزيز اللامركزية الإدارية وتحقيق التنمية المحلية المستدامة من خلال دعم الهياكل المحلية الفاعلة.