الحكم المحلي تبحث تعزيز العمل الإعلامي مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي

بحث مدير مكتب الإعلام بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، رمضان الغضوي، خلال اجتماع عقده مع نائب مدير برنامج دعم البلديات بالمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، مصعب المغربي، ومسؤول التواصل بالبرنامج زهير أبوسريويل، سبل تعزيز التعاون الإعلامي، بحضور مدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بالوزارة عبد السلام القاضي.

وتناول الاجتماع مقترحات الشراكة الإعلامية في تنفيذ مبادرات ومشاريع ضمن أنشطة المرحلة الثالثة من برنامج دعم البلديات في ليبيا (SML3)، خاصة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة، والإصحاح البيئي، وتمكين المرأة، وتعزيز الحوكمة المحلية.

وركزت النقاشات على آليات بناء شراكة تدمج الجهود الإعلامية مع خطط التنمية المحلية، إضافة إلى تطوير قدرات الكوادر الإعلامية بالوزارة والبلديات، خاصة البلديات التي لم تشارك سابقًا في برامج تدريب أو شراكات دولية.

وعبر رمضان الغضوي عن تقديره لجهود المؤسسة في دعم الوزارة، وأشاد بالدورات التدريبية السابقة التي نُفذت خلال المرحلة الثانية من البرنامج (SML2)، والتي ساهمت في تحسين مهارات الإعلاميين ورفع مستوى الأداء في عدد من البلديات.

كما أكد حرص مكتب الإعلام على توسيع التعاون ضمن البرنامج الحالي (SML3)، بشكل يتماشى مع الاستراتيجية الاتصالية للوزارة ويلبي احتياجات البلديات، مع التركيز على تنمية القدرات الإعلامية وتطوير الأداء المؤسسي.

من جانبه، استعرض مصعب المغربي أبرز محاور المرحلة الثالثة، وأكد استعداد فريق البرنامج لدعم كافة المبادرات الإعلامية التي تتماشى مع أهدافه، مشددًا على أهمية الإعلام في تعزيز التوعية وتحقيق أهداف التنمية المحلية.

في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة العمل المشترك لدعم المبادرات الإعلامية، وفتح آفاق تعاون جديدة تساهم في تنمية المهارات ورفع كفاءة الأداء الإعلامي في قطاع الحكم المحلي.

“الحكم المحلي” تبحث دعم مكتب الإحالة عبر برامج التعاون الدولي

عقد مدير مكتب الإحالة تحت تصرف الخدمة بوزارة الحكم المحلي، عثمان الشريف، اجتماعًا مع مدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بالوزارة، عبد السلام القاضي، خُصص لبحث سبل الاستفادة من برامج ومشاريع التعاون الدولي في تطوير أداء المكتب.

تركزت النقاشات خلال الاجتماع على أولويات الدعم المطلوب، وفي مقدمتها بناء قدرات الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجالات إدارة المشاريع، والتخطيط الاستراتيجي، والإدارة العامة.

كما تم التطرق إلى أهمية تعزيز البنية المؤسسية لمكتب الإحالة من خلال تطوير وتحديث الأنظمة والإجراءات الإدارية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز كفاءة العمل وتقديم الخدمات.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الحكم المحلي للارتقاء بالأداء المؤسسي وتعزيز الاستفادة من شراكات التعاون الدولي في دعم مختلف إدارات ومكاتب الوزارة.