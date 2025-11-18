«الحكم المحلي» تبحث تنفيذ المشاريع في بني وليد وطرابلس

التقى وزير الحكم المحلي المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الشفيع الجويفي، مع عضو مجلس النواب عن دائرة بني وليد، حسن البرغوثي، لمناقشة سبل تعزيز الخدمات المحلية وتطوير الأداء الإداري في المنطقة.

وخلال اللقاء، تم بحث أبرز التحديات التي تواجه البلديات في الدائرة، بما في ذلك البنية التحتية والخدمات الأساسية، إلى جانب دراسة آليات تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنسيق بين الجهات المحلية والمركزية.

وأكد الوزير التزام الوزارة بدعم البلديات وتمكينها من تنفيذ خططها بكفاءة، فيما شدد النائب على أهمية التعاون المستمر مع الوزارة لتحقيق التنمية المحلية بما يلبي احتياجات المواطنين.

وفي طرابلس، عقد وكيل الوزارة لشؤون التنمية المحلية، محمد الدرسي، اجتماعًا مع عمداء وأعضاء المجالس البلدية لبلديات طرابلس المركز، عين زارة، سوق الجمعة، وحي الأندلس، بحضور مدير مكتب شؤون العضوية بالوزارة، علي أبوزعينين.

واستعرض الدرسي خلال الاجتماع ملف مخصصات التنمية ومقترحات المشاريع المحالة من البلديات وآليات تنفيذها، مشددًا على ضرورة العمل الجاد والتنسيق المستمر مع الوزارة للإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية وتذليل العقبات، ومثمنًا جهود البلديات في معالجة التحديات القائمة وتحسين جودة الخدمات.

وأكد حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم للبلديات وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية، بما يسهم في تعزيز التنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.