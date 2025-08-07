الحكم المحلي تبحث تنفيذ مشاريع التنمية وأولويات المرحلة المقبلة في بلدية مصراتة

أجرى وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية، ورئيس لجنة متابعة تنفيذ مشروعات التنمية بالبلديات، محمد الدرسي، الأربعاء، زيارة ميدانية إلى بلدية مصراتة، رافقه خلالها عدد من مديري الإدارات المعنية بالوزارة، بينهم مدير إدارة المشروعات، محمد بن نجي أبوحجر، ومدير إدارة الإيرادات المحلية، علي حدود، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي والمكلف بإدارة النفايات الصلبة والسائلة، إبراهيم بن دخيل، بالإضافة إلى مدير إدارة التنمية والتخطيط، خالد الدباغ.

وكان في استقبال الوفد عميد بلدية مصراتة المكلف، عبدالكريم عنيبة، وعدد من أعضاء المجلس البلدي.

وتهدف الزيارة إلى الوقوف على أبرز المختنقات التي تواجه البلدية، ومتابعة المشاريع التي تم تنفيذها خلال عامي 2023–2024، والمشاريع الجاري تنفيذها، إضافة إلى مناقشة المشاريع المقترحة ضمن ميزانية التنمية للعام 2025. كما تناولت الزيارة تقييم الاحتياجات الأساسية للبنية التحتية، وترتيب أولويات المشاريع بحسب أهميتها القصوى، إلى جانب مناقشة آلية جباية الإيرادات المحلية وتوظيفها في دعم المشاريع التنموية، وتفعيل التواصل بين إدارات البلدية والوزارة.

وعُقد على هامش الزيارة اجتماع موسع بديوان بلدية مصراتة، استهله الوكيل بالترحيب بالحضور، موجهاً الشكر لحكومة الوحدة الوطنية على دعمها المستمر للبلديات، ومؤكداً – نيابة عن وزير الحكم المحلي – أن الزيارة تأتي في إطار الوقوف المباشر على التحديات التي تواجه بلدية مصراتة، لا سيما في ملف التنمية المحلية.

ودعا السيد الوكيل المجلس البلدي إلى الإسراع بإحالة المشاريع المختارة والمقرر تنفيذها ضمن خطة التنمية لعام 2025، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق لإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي داخل البلدية.

كما قدم مدراء الإدارات خلال الاجتماع عروضاً حول برامج التنمية المحلية التي تشرف عليها الوزارة، واستعرضوا نسب الإنجاز في المشاريع القائمة، مؤكدين حرص الوزارة على استكمال كافة المشاريع ذات الأولوية، بالتنسيق مع البلديات.