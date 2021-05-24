الحكم المحلي تبحث توأمة بعض البلديات الليبية والتونسية

استقبل وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية د.بدر الدين التومي، اليوم الاثنين، بديوان الوزارة في طرابلس، وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير الشؤون المحلية والبيئة بالإنابة التونسي كمال الدوخ، ورئيس الهيئة العامة للإستشراف ومرافقة مسار اللامركزي المنذر بوسنينة.

وجرى خلال هذا اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الحكم المحلي والتنسيق في مسار اللامركزية والقائمين عليها بين البلدين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الحكم المحلي.

وأكد الوزير التونسي، على استعداد تونس لمساعدة الجانب الليبي في عمليات إرساء الجباية المحلية بالبلديات الليبية والجوانب القانونية والإجراءات الفنية.

وتم أيضا بحث أوجه التعاون اللامركزي المباشر بين البلديات في المجالات الفنية وبإشراف مباشر من الوزارتين بعد اعتماد مفهوم التوأمة بشكل فعال وتفعيل البرامج والمشروعات الحالية بين بلديات وازن وذهيبة وبن قردان والسرس.

من جانبه رحّب وزير الحكم المحلي بالوفد التونسي، مؤكداً على ضرورة التنسيق المشترك بين البلدين وسعي الوزارة للاستفادة من التجربة التونسية في مجالات الحكم المحلي ومسار اللامركزية.