الحكم المحلي تبحث حلولاً عاجلة لـ«أزمة المياه»

أجرى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي، سلسلة لقاءات في طرابلس، تناولت ملفات خدمية وتنموية مختلفة، شملت البنية التحتية والمياه والتعاون بين القطاعات، إلى جانب قضايا تمكين المرأة ودعم المبادرات المحلية في البلديات.

وفي اجتماع مع عميد بلدية القلعة محمد أبوالقاسم، بحث الوزير سبل تطوير البنية التحتية للمرافق الإدارية داخل البلدية، بما يشمل إنشاء مرافق جديدة أو صيانة القائم منها، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ناقش الاجتماع أزمة نقص مياه الشرب في المنطقة، حيث جرى استعراض حلول عاجلة وجذرية، من بينها حفر آبار جديدة أو ربط البلدية بمصادر إمداد مائي إضافية، في إطار معالجة أحد أبرز المختنقات الخدمية.

وأكد الوزير أن ملف البنية التحتية وحل أزمة المياه يمثلان أولوية ضمن خطط الوزارة التنفيذية، مع الالتزام بتوفير الدعم الفني والمالي لضمان وصول مياه الشرب إلى المواطنين.

وفي سياق متصل، استقبل الوزير وزير الشباب المهندس هيثم الزحاف، حيث جرى بحث أوجه التعاون والتكامل بين القطاعين، مع التركيز على مستجدات لجنة مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، وتسليم مهام رئاستها إلى وزارة الشباب.

وتناول اللقاء أيضًا تفعيل دور البلديات في دعم انتخابات المجالس المحلية للشباب، وتوفير الاحتياجات اللوجستية والفنية اللازمة لتمكينها من أداء دورها في تعزيز المشاركة المجتمعية وصنع القرار المحلي.

وفي ملف آخر، شاركت مديرة مكتب دعم وتمكين المرأة بالوزارة مبروكة زريق في حوارية موسعة ببلدية صبراتة، بالتعاون مع جمعية نانا مارن، تحت عنوان “بين الواقع والطموح: دور مكاتب تمكين المرأة ومنظمات المجتمع المدني في الحكم المحلي”.

وهدفت الحوارية إلى مناقشة دور المرأة في الإدارة المحلية، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، مع التركيز على التحديات التي تواجه مكاتب تمكين المرأة في البلديات، خاصة في منطقة الساحل الغربي.

كما شهدت بلدية السائح إطلاق حملة توعية بالصحة العامة للمرأة ضمن “مشروع الصحة العامة للمرأة داخل البلديات”، الذي يستهدف تعزيز الوعي الصحي وتقديم خدمات تثقيفية مستدامة للنساء.

وأكدت مديرة مكتب دعم وتمكين المرأة أن المشروع يهدف إلى بناء ثقافة صحية شاملة، وتعزيز دور البلديات باعتبارها الأقرب للمواطنات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم استقرار الأسرة والمجتمع.