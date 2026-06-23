«الحكم المحلي» تبحث حلولاً للمشاريع المتوقفة والتحديات المالية

كثّف وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي مشاوراته مع عددٍ من البلديات، من خلال اجتماعين منفصلين عقدهما مع عميد بلدية سوق الجمعة أنور عوز وعميد بلدية صبراتة حسين الذوادي، لبحث ملفات التنمية المحلية ومتابعة سير المشاريع الخدمية وتعزيز كفاءة العمل البلدي.

وخلال لقائه مع عميد بلدية سوق الجمعة، استعرض الجويفي الموقف التنفيذي لمشاريع التنمية المحلية الجاري تنفيذها داخل البلدية، واطلع على نسب الإنجاز المحققة والخطوات المتخذة لتطوير البنية التحتية وتحسين المرافق والخدمات العامة بالمنطقة.

وركّز الاجتماع على مناقشة آليات استكمال المشاريع الاستراتيجية المتعثرة والمتوقفة، وسبل معالجة التحديات والعراقيل التي تواجه تنفيذها، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز وإدخال هذه المشاريع إلى الخدمة الفعلية لخدمة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما ناقش الجانبان احتياجات البلدية في مجال تطوير الموارد البشرية ورفع كفاءة الأداء الوظيفي، حيث طالب عميد البلدية بإعداد برامج تدريبية متخصصة تستهدف أعضاء وموظفي المجلس البلدي، بهدف تعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات الإدارة المحلية الحديثة.

وأكد وزير الحكم المحلي في ختام اللقاء التزام الوزارة بدعم بلدية سوق الجمعة، موجهاً مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية بالشروع في التنسيق لمتابعة ملف التدريب وبناء القدرات وتنمية مهارات العاملين بالمجلس البلدي.

وفي اجتماعٍ آخر، بحث الجويفي مع عميد بلدية صبراتة الخطة العامة للبلدية للعام 2026، والتي تستهدف رفع كفاءة الخدمات المحلية وتطوير آليات العمل الإداري والتنفيذي في مختلف القطاعات والمرافق الخدمية التابعة للبلدية.

واستعرض اللقاء أبرز محاور الخطة، وفي مقدمتها تحديث البنية التحتية، وتوظيف التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات، وتعزيز قدرات البلدية في مجالات النظافة العامة والإصحاح البيئي، إلى جانب تحسين جودة الخدمات اليومية وتطوير بيئة العمل داخل المكاتب والإدارات البلدية بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز معاملات المواطنين.

كما تناول الاجتماع التحديات الفنية والمالية التي تواجه تنفيذ البرامج والمشاريع المستهدفة، حيث اتفق الطرفان على تفعيل آليات تنسيق مباشرة مع الإدارات المختصة بالوزارة لمعالجة العقبات القائمة، ودعم جهود البلدية في تنمية مواردها الذاتية وتعزيز مسار التنمية المحلية.

وشدد الجويفي خلال اللقاءين على أن دعم البلديات وتمكينها من أداء مهامها يمثل أولوية لوزارة الحكم المحلي، مؤكداً استمرار العمل على تعزيز اللامركزية وتوفير الدعم الفني والإداري اللازم بما يمكن البلديات من إدارة شؤونها بكفاءة وفاعلية.