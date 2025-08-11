«الحكم المحلي» تناقش تعزيز البرامج التدريبية في إدارة «النفايات»

عقد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي والمكلف بإدارة النفايات الصلبة والسائلة بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، إبراهيم بن دخيل، اجتماعًا موسعًا مع مهندسي إدارة النفايات الصلبة والسائلة، وممثلين عن الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، ومكتب التعاون الدولي بالوزارة، إلى جانب ممثل عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) عبر تقنية “زووم”.

وتناول الاجتماع، الذي عقد بمقر الإدارة العامة، استعراض الخطوات المتخذة في إعداد الخطة البلدية لإدارة النفايات، مع التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بين الجهات ذات العلاقة لضمان تنفيذ فعال ومستدام لتلك الخطة.

كما ناقش الحاضرون الإجراءات المتعلقة بالدعم العيني الموجه لمشاريع الاقتصاد الدائري، مسلطين الضوء على الدور الحيوي لهذه المشاريع في دعم الاستدامة البيئية والحد من الأثر السلبي للنفايات على المجتمع والبيئة.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لإعداد وتنفيذ برامج تدريبية في مجالي الإعلام والصيانة الخاصة بإدارة النفايات، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق أفضل النتائج في تنفيذ المشاريع ذات الصلة.