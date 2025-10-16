«الحكم المحلي» تبحث سبل تطوير الخدمات ببلدية «حي الأندلس»

زار وزير الحكم المحلي المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي بلدية حي الأندلس، حيث عقد اجتماعًا موسعًا بحضور عضوي مجلس النواب عن الدائرة مصعب عابد وربعية أبوراس، بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الأوضاع العامة في البلدية، ومناقشة الاحتياجات الخدمية والمشروعات ذات الأولوية التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تم بحث سبل تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لدعم العمل البلدي.

وفي ختام الزيارة، قدّمت بلدية حي الأندلس درع تكريم للوزير وأعضاء مجلس النواب تقديرًا لجهودهم المستمرة في دعم العمل البلدي ومتابعة احتياجات البلديات.