الحكم المحلي تبحث في تونس دعم مشاركة «المرأة» في التنمية

في إطار تعزيز الشراكات الإقليمية وتبادل الخبرات في قضايا تمكين المرأة والتنمية المحلية، قام وفد من وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بزيارة رسمية إلى مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) بتونس.

ترأس الوفد، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “أبوبكر الطرابلسي”، ومديرة مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات – مديرة مكتب دعم وتمكين المرأة بالوزارة “شادية عريبي”، إلى جانب عضوات من المكتب الإقليمي لوكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية (CILG-VNG INTERNATIONAL) وخبراء متخصصين.

وأكدت المديرة العامة بمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حوّل المرأة “ثريا بالكاهية” خلال كلمتها الافتتاحية على أهمية التعاون مع المؤسسات الليبية المتخصصة وبشكل خاص مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الحكم المحلي لتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، مشيدةً بالجهود التي تبذلها وزارة الحكم المحلي في دعم مشاركة المرأة في التنمية المحلية على مستوى التراب الليبي، كما تم استعراض تجربة الكريديف في توثيق الذاكرة النسائية وإطلاق برامج بحثية وتكوينية لتعزيز دور المرأة في مختلف القطاعات.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل توسيع مجالات التعاون بين الوزارة ومركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حوّل المرأة، حيث أكدت مديرة مكتب التعاون وشؤون المنظمات “شادية عريبي” من خلال عرضها للتجربة الليبية وما أنجزته الوزارة من برامج وأنشطة لمكاتب دعم تمكين المرأة في 144‪ بلدية في كافة أنحاء البلاد، ومراكز تطوير المرأة، ودعم منتدى عضوات المجالس البلدية وما خصص لتلك المكاتب من ميزانية التنمية في البلديات، مشيرة إلى أن كل ذلك يتطلب تبادل الخبرات والتشبيك ويدل على أهمية الاستفادة من التجربة التونسية في اللامركزية وتطوير السياسات المحلية الداعمة للمرأة.،

من جانبه أعرب نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “أبوبكر الطرابلسي” خلال مداخلته استعداد وزارة الحكم المحلي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية للشراكة والتعاون مع المركز لما يتمتع به من خبرة وممارسة وتطور، وما حققته المرأة التونسية من تقدم عبر مبادرات بحثية وورش عمل وبرامج تدريبية ومحاكاة مشتركة، كما تم الاتفاق على رفع مقترح لإبرام اتفاقية تعاون موحدة لتعزيز الشراكة في مجالات تمكين المرأة والتنمية المحلية.

واختتم الاجتماع بتقديم دعوة رسمية من مكتب دعم وتمكين المرأة بالوزارة للمركز لمشاركة تونس في معرض المرأة الليبية للمشروعات الصغرى والمتوسطة المزمع تنظيمه في طرابلس، والذي يهدف إلى دعم الإدماج الاقتصادي للمرأة المنتجة والحرفية خلال الفترة القريبة القادمة.