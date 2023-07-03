الحكم المحلي تبحث مع أعيان الزاوية تنفيذ الانتخابات بالبلدية

عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، الأحد، بديوان الوزارة في طرابلس، اجتماعًا مع أعيان وحكماء مدينة الزاوية، بحضور عضو مجلس النواب محمد الحنيش، وعضو مجلس النواب عائشة شلابي عن دائرة الزاوية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المتعلقة ببلدية الزاوية المركز من حيث المشروعات التنموية والمختنقات التي تعاني منها البلدية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع تنفيذ الانتخابات ببلدية الزاوية المركز وما صاحبها من اعتراضات حول اللجنة الفرعية للانتخابات والتي أعيد تشكيلها مؤخراً.

وتم التأكيد على ضرورة أن يكون هناك توافق داخلي بالبلدية فيما يتعلق بتنفيذ الانتخابات وأن يتم النظر في طبيعة وتركيبة اللجنة الفرعية بما يضمن تنفيذ الانتخابات على أكمل وجه، كما تم الاتفاق على أن يتم تشكيل فريق عمل من المتخصصين من أهالي الزاوية يتولى تحديد الأولويات وتحديد المختنقات تمهيدا لعقد اجتماعات مع الأجهزة التنفيذية لإيجاد حلول لهذه المختنقات، بالإضافة إلى تشكيل فريق مساند تكون مهمته دعم ومساندة الأجهزة التنفيذية في تنفيذ مشروعاتها بالبلدية وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها أثناء التنفيذ.