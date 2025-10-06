الحكم المحلي تبحث مع الأمم المتحدة وألمانيا تعزيز التعاون

عُقد اجتماع تقابلي بين وزير الحكم المحلي المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الشفيع الجويفي، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صوفي كيمخدزة، بحضور منسق عام منتدى عضوات المجالس البلدية وممثل مكتب التعاون الدولي.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين وزارة الحكم المحلي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عدة مجالات، أبرزها التخطيط الحضري، الإيرادات المحلية، ودعم المشاريع التنموية التي تستهدف تعزيز دور المرأة.

كما عرضت منسقة عضوات المجالس البلدية عدداً من المشاريع الاقتصادية التي يعتزم البرنامج تنفيذها، والتي تتماشى مع جهود الوزارة في تعزيز التنمية المستدامة.

وفي تصريح لها، أكدت صوفي كيمخدزة على الشراكة الطويلة والمثمرة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الحكم المحلي، مشيدة بدور الحكومة الليبية في تطوير عمل البلديات وتحقيق تواصل مباشر بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

كما أشادت بمساهمة الوزارة في تفعيل دور المرأة من خلال مكتب المرأة والمكاتب التابعة لها في البلديات، معربة عن أهمية استمرارية التعاون لدعم التنمية المستدامة في مختلف المناطق الليبية.

الوزارة تبحث مع GIZ تعزيز الشراكة المستدامة في مجالات الطاقة والبيئة والتكيف المناخي

بحثت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ سبل تطوير مشروع الشراكة المستدامة في مجالات الانتقال والطاقة والبيئة، في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي إبراهيم بن دخيل، بحضور ممثل مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات، وعدد من ممثلي GIZ والفريق الفني المكلف من الإدارة.

وتناول الاجتماع، الذي تم بتنسيق من مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات، مراجعة الهيكل التنظيمي للمشروع في ضوء مبادرة الشراكة المستدامة STEP، ومناقشة محاوره الثلاثة المتمثلة في الطاقة المستدامة، والتكيف مع تغير المناخ، وإدارة الموارد المائية، إلى جانب مشروع وحدة تغير المناخ.

وأكد بن دخيل في ختام اللقاء أهمية التعاون مع المؤسسة الألمانية في دعم القدرات الوطنية وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيداً بالدور الحيوي للشراكات الدولية في مواجهة تحديات المناخ وحماية الموارد الطبيعية.