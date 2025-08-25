اجتماع موسع في مزدة لبحث تغذية بلديات الجبل الغربي بالمياه

عقد وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم، اجتماعًا موسعًا بمقر بلدية مزدة، جمع عددًا من الجهات المعنية بمشروع النهر الصناعي وتغذية المناطق الجبلية بالمياه.

وضم الاجتماع كلًا من اتحاد بلديات الجبل الغربي، وجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، إلى جانب رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية للجهاز، ومدير فرع جهاز الإسكان والمرافق بالجبل الغربي، ومديري عامي منظومتي الحساونة – سهل الجفارة وغدامس – زوارة – الزاوية، بالإضافة إلى مدير إدارة التحكم بمنظومة الحساونة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة متطلبات تغذية بلديات الجبل الغربي بالمياه، خاصة من منظومات النهر الصناعي الممتدة على مسار أبوزيان – الرحيبات، إلى جانب بحث سبل استئناف الأعمال بمنظومة غدامس لتغذية المناطق الواقعة بين نالوت والحرابة، وبلديات باطن الجبل.

وقدّم جهاز النهر الصناعي عرضًا مرئيًا تناول الموقف العام والتنفيذي لمشروع أبوزيان – الرحيبات ومنظومة غدامس – زوارة – الزاوية، مستعرضًا أبرز التحديات الفنية والإدارية التي تواجه المشروع، وبحث آليات وضع حلول عملية تضمن استقرار الإمداد المائي لتلك المناطق الحيوية.

وشدد المشاركون في الاجتماع على أهمية التنسيق بين جهاز النهر الصناعي والجهات الحكومية والمحلية، من أجل توضيح الصلاحيات وتوحيد الجهود، بما يضمن الاستجابة العاجلة والمستدامة لاحتياجات السكان في بلديات الجبل الغربي، وتحقيق الأمن المائي بالمنطقة.