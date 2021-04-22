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الحكم المحلي تبحث مع السفارة الألمانية دعم قدرات البلديات

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 22 أبريل 2021 - 18:12 | آخر تحديث: 22 أبريل 2021 - 18:16 نُشر: الخميس، 22 أبريل 2021 - 18:12
ليبيا
بحث دعم مشاريع الإدارة المحلية والاستفادة من الخبرات الألمانية

استقبل وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، أمس الأربعاء، سفير جمهورية ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس.

وناقش الطرفان تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في الإدارة المحلية وسبل دعم مشاريعها لتقديم الخدمات الأساسية للمواطن والاستفادة من الخبرات الألمانية في المجالات ذات العلاقة.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى مشاريع التعاون الفني التي قدمتها الحكومة الألمانية في الآونة الأخيرة في هذا الإطار، خاصة فيما يتعلق بالإدارة المحلية، ودعم اللامركزية، ونقل الاختصاصات، وبناء قدرات المجالس البلدية، وبرامج التنمية المحلية ودعمها لتقديم الخدمات على أكمل وجه لكافة المواطنين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

آخر تحديث: 22 أبريل 2021 - 18:16
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