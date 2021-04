الحكم المحلي تبحث مع السفارة الألمانية دعم قدرات البلديات

استقبل وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، أمس الأربعاء، سفير جمهورية ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس.

وناقش الطرفان تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في الإدارة المحلية وسبل دعم مشاريعها لتقديم الخدمات الأساسية للمواطن والاستفادة من الخبرات الألمانية في المجالات ذات العلاقة.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى مشاريع التعاون الفني التي قدمتها الحكومة الألمانية في الآونة الأخيرة في هذا الإطار، خاصة فيما يتعلق بالإدارة المحلية، ودعم اللامركزية، ونقل الاختصاصات، وبناء قدرات المجالس البلدية، وبرامج التنمية المحلية ودعمها لتقديم الخدمات على أكمل وجه لكافة المواطنين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

We’re pleased that decentralization is a priority of the new government. In a constructive call with Minister of Local Governance, Badredin Toumi we discussed how Germany/@giz_gmbh can further support strengthening capacities of municipalities and devolution of responsibilities. pic.twitter.com/fPb4anRGwo

— Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) April 22, 2021