«الحكم المحلي» تبحث مع عمداء البلديات استئناف المشاريع التنموية وتحسين الخدمات

عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الشفيع الجويفي، اجتماعاً مع عمداء بلديات العربان، ككلة، نالوت، أوال، وغدامس، لمناقشة التحديات التي تواجه هذه البلديات واستعراض المشاريع المتوقفة وآليات تفعيلها واستئناف سير العمل فيها.

وأكد الوزير حرص الحكومة على متابعة تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة، مشيراً إلى تخصيص ميزانية للبلديات لدعم جهودها في استكمال المشاريع التنموية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد الاجتماع على أهمية تكامل الجهود بين الأجهزة الحكومية والبلديات لضمان استمرارية المشاريع وتلبية احتياجات السكان في مختلف المناطق.