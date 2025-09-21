الحكم المحلي تبحث مع عمداء بلديات «القريات ووازن» سُبل تحسين الخدمات

عقد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات بحكومة الوحدة الوطنية، مصطفى أحمد سالم، اليوم الأحد، اجتماعًا مع عميدي بلديتي القريات ووازن، في إطار جهود الوزارة لمتابعة أوضاع البلديات وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات البلدية، من أبرزها تحسين البنية التحتية داخل نطاق البلديتين، وتعزيز خدمات النظافة العامة، وتوفير الاحتياجات التشغيلية الضرورية، إلى جانب بحث آليات التنسيق المشترك لمعالجة التحديات القائمة.

وأكد الوكيل خلال اللقاء حرص الوزارة على المتابعة المباشرة لاحتياجات البلديات، والعمل على وضع حلول عملية تضمن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيدًا بالجهود التي تبذلها البلديات في ظل الظروف الراهنة.