الحكم المحلي تبحث مع عميد بلدية الخمس أوضاع «محلة قوقاس»

أدى عضوا المجلسين البلديين جادو وعين زارة اليوم الأحد القسم القانوني أمام وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون البلديات، مصطفى أحمد سالم، في مقر الوزارة بطرابلس، بحضور مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالوزارة، علي أبو زعينين.

وجاء أداء القسم لاستكمال الإجراءات القانونية وتسلّم الأعضاء الجدد مهامهم ضمن المجالس البلدية المنتخبة، استعدادًا لبدء أعمالهم وفق التشريعات الخاصة بالإدارة المحلية.

وأكد الوكيل في كلمته خلال المراسم على دعم الوزارة المستمر للمجالس البلدية، مشدّدًا على أهمية التواصل الفعّال مع المواطنين والعمل الجماعي لتحسين الخدمات وتعزيز التنمية المحلية في بلديتي جادو وعين زارة.

وفي ختام الحفل، أعرب العضوان عن تقديرهما لجهود الوزارة في دعم الإدارة المحلية، مؤكدين أن الوزارة تسهم في تجاوز التحديات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

عضو المجلس البلدي طرابلس المركز تؤدي القسم القانوني أمام وكيل وزارة الحكم المحلي

أدت جميلة مفتاح، عضو المجلس البلدي طرابلس المركز، اليوم الأحد القسم القانوني أمام وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، مصطفى أحمد سالم، وذلك بمقر الوزارة.

ويأتي أداء القسم في إطار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لمباشرة مهامها ضمن المجلس البلدي، بهدف دعم وتعزيز مسيرة العمل البلدي، بما يخدم أهالي بلدية طرابلس المركز ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكيل وزارة الحكم المحلي يبحث مع عميد بلدية الخمس والأعيان أوضاع محلة قوقاس واحتياجاتها الخدمية

بحث وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، مصطفى أحمد سالم، اليوم الأحد بمقر الوزارة، رفقة الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، نصر المحتوت، مع عميد بلدية الخمس، علي ميلاد الذيب، وعضو المجلس البلدي الخمس، جمعة على دعباج، وعدد من أعيان وممثلي محلة قوقاس، الأوضاع الخدمية بالمنطقة واحتياجاتها الأساسية.

وتناول اللقاء أبرز التحديات التي يواجهها سكان محلة قوقاس، بما في ذلك مشاكل النظافة العامة، صيانة الطرق، وتحسين شبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالخدمات البلدية والمرافق العامة.

وأكد الوكيل على التزام وزارة الحكم المحلي بدعم جهود البلديات وتوفير الإمكانيات اللازمة لتذليل الصعوبات أمامها، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشاد بالتعاون المستمر بين بلدية الخمس والأهالي في تنفيذ المشاريع المحلية.

من جهته، ثمن الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية مبادرة الأعيان في طرح القضايا الخدمية بموضوعية، مؤكداً أن المجلس يعمل جنباً إلى جنب مع الوزارة لمتابعة هذه الملفات وتقديم الحلول بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي ختام اللقاء، أعرب الحاضرون عن تقديرهم لاهتمام وزارة الحكم المحلي وحرصها على التواصل المباشر مع البلديات والمجتمعاته المحلية، مؤكدين على أهمية استمرار هذه اللقاءات لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون لما فيه مصلحة المواطنين.