«الحكم المحلي» تبحث مع وكلاء البلديات تنفيذ خطة التطوير المؤسسي

عقد مدير مكتب التطوير المؤسسي بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، مختار زايد، اجتماعاً موسعاً مع وكلاء دواوين عدد من بلديات المنطقة الغربية والجبلية، وذلك بحضور مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى، أحمد عتيق، ومدير إدارة شؤون الوظيفة المحلية، صلاح الدين فرج.

وناقش الاجتماع مهام مكتب التطوير المؤسسي وعلاقتها باختصاصات وكلاء الدواوين، بالإضافة إلى آليات تنفيذ خطة الوزارة عبر الوكلاء، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي على مستوى البلديات.

كما تم استعراض ملامح خطة المكتب للنهوض بأداء الإدارات النوعية في البلديات، مع التركيز على فرص التعاون والتكامل بين الوزارة والبلديات في مختلف مجالات العمل المحلي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات ينفذها مكتب التطوير المؤسسي مع وكلاء البلديات بمختلف المناطق، بهدف ضمان مشاركتهم الفعالة في تنفيذ الخطة من خلال تحديد مؤشرات ومعدلات للتطوير المؤسسي، وبما يعزز من ترسيخ ثقافة التميز والتحول المؤسسي في الإدارة المحلية.