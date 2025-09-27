«الحكم المحلي» تبدأ برنامجاً تدريبياً لممثلي البلديات المنتخبين

شارك وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون التنمية المحلية، محمد الدرسي، اليوم السبت، في افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي الذي انطلق بجامعة جنوب المتوسط في طرابلس، ويستهدف عمداء وأعضاء المجالس البلدية المنتخبين في المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية.

والبرنامج من تنظيم مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية بوزارة الحكم المحلي، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصر المحتوت، ومدير عام مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية عادل الأشهب، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.

وخلال كلمته التي رحب فيها بالعمداء والأعضاء المنتخبين، أكد محمد الدرسي أن الدورة التدريبية تمثل فرصة مهمة للتفاعل وتبادل الخبرات والتعرف على الإطار القانوني والمؤسسي للإدارة المحلية في ليبيا.

وأشار إلى أهمية تعلم أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة، تقديم الخدمات، والمشاركة المجتمعية، مؤكداً أن المجالس البلدية تلعب دوراً كبيراً في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات المحلية.

وأضاف الوكيل أن التعويل على المجالس البلدية كبير في هذه المرحلة الحساسة، بهدف تحقيق التنمية المنشودة من خلال التخطيط السليم والإدارة الرشيدة، مع التأكيد على أهمية الشراكة الفاعلة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

ويستمر البرنامج التدريبي لمدة ستة أيام، حيث سيتلقى المشاركون دورات تدريبية حول التشريعات المنظمة للإدارة المحلية، العمل البلدي، ومسؤوليات المجالس البلدية، والعميد، والمجلس البلدي، ومهام مختار المحلة، بالإضافة إلى الضوابط والإجراءات المنظمة لاجتماعات المجالس البلدية.

كما يتضمن البرنامج منح عمداء البلديات أذونات الوصول إلى المنظومات الإلكترونية المعمول بها في الوزارة، مثل منظومة المراسلات المحلية، الوظيفة المحلية، الإيرادات المحلية، الإصحاح البيئي، والمشروعات المحلية، مع إرشادات لتدريبهم على كيفية التعامل مع هذه المنظومات.