الحكم المحلي تبدأ تجهيز «قاعدة بيانات» شاملة لعمداء البلديات

عقد مدير مكتب شؤون العضوية في وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، شاهين أبوجبهة، اجتماعًا مع فريق العمل بالمكتب لمناقشة تجهيز قاعدة بيانات شاملة لأعضاء مجالس وحدات الإدارة المحلية، تشمل العمداء والأعضاء والوكلاء.

وأوضح المكتب أن الاجتماع تناول حصر البلديات التي لم يتم بعد تعيين وكلاء لها، بالإضافة إلى مراجعة البلديات التي لم ترسل بيانات الوكلاء المعينين.

كما استعرض المجتمعون الموقف التنفيذي لإجراءات تجهيز قرارات الإعارة الخاصة بعمداء وأعضاء المجالس البلدية المنتخبين مؤخرًا، بهدف تسوية أوضاعهم الوظيفية في جهات عملهم الأصلية، بما يضمن تفرغهم الكامل لأداء مهامهم المنوطة بهم في المجالس البلدية، وفق التشريعات واللوائح المنظمة لنظام الإدارة المحلية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الحكم المحلي لتطوير آليات الإدارة المحلية وتعزيز فعالية المجالس البلدية، بما يضمن تنظيم العمل وتسهيل متابعة تنفيذ المشاريع والخدمات المقدمة للمواطنين.