«الحكم المحلي» تتابع أداء البلديات ميدانياً

تابع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات بحكومة الوحدة الوطنية مصطفى أحمد سالم، اليوم الأربعاء، سير العمل البلدي في بلدية عين زارة، وذلك خلال اجتماع عقده مع عميد البلدية، في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي، ومتابعة الأداء الإداري داخل البلديات.

وناقش الاجتماع آليات تنظيم العمل البلدي، وعددًا من المسائل الإدارية، إلى جانب استعراض أبرز الملاحظات المرتبطة بسير الأداء داخل البلدية، بما يسهم في رفع مستوى الانسجام والتكامل بين وزارة الحكم المحلي والبلديات.

وأكد وكيل الوزارة أهمية إرساء قنوات تواصل فعّالة مع البلديات، بما يضمن وضوح الإجراءات، وتنسيق الجهود وفق الاختصاصات المحددة، مشددًا على التزام الوزارة بدعم العمل البلدي، وتعزيز كفاءته في إطار القوانين المعمول بها.

وفي سياق متصل، التقى وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، بمقر الوزارة في طرابلس، عمداء بلديات المردوم، وتنيناي، وبني وليد، وترهونة، والعواته، ووازن، ضمن جهود توسيع نطاق التواصل المباشر مع البلديات في مختلف المناطق.

وتناول اللقاء عددًا من القضايا المتعلقة بعمل البلديات، ومجموعة من الملفات الإدارية والتنظيمية، إلى جانب مناقشة آليات تحسين الأداء البلدي، وتبادل وجهات النظر حول أبرز التحديات التي تواجه البلديات خلال المرحلة الحالية.

وشدد وكيل الوزارة خلال اللقاء على أهمية استمرار التنسيق المباشر مع عمداء البلديات، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، بما يدعم العمل البلدي، ويعزز التكامل المؤسسي بين الوزارة والبلديات.

من جانبهم، أكد عمداء البلديات أهمية هذه اللقاءات، مشيرين إلى دورها في توحيد الرؤى، وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بما يخدم المصلحة العامة، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي هذا الحراك ضمن سياسة وزارة الحكم المحلي الهادفة إلى تعزيز اللامركزية، ورفع كفاءة الإدارات البلدية، وتحسين آليات التنسيق بين المستوى المركزي والمحلي، بما ينعكس على جودة الخدمات واستقرار العمل البلدي.

ويُعد ملف دعم البلديات من المحاور الأساسية في إدارة الشأن المحلي في ليبيا، حيث تواجه المجالس البلدية تحديات إدارية وتنظيمية متراكمة منذ سنوات، ما جعل وزارة الحكم المحلي تركز على عقد لقاءات دورية مع عمداء البلديات، لضمان وضوح الصلاحيات، وتحقيق تكامل فعّال بين مؤسسات الدولة، وتعزيز قدرة البلديات على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.