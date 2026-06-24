الحكم المحلي تتابع «احتياجات البلديات وتطوير الخدمات» بعدة مناطق

كثفت وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، تحركاتها الرامية إلى تطوير منظومة العمل البلدي وتعزيز كفاءة الإدارة المحلية، عبر سلسلة من الاجتماعات التي تناولت تحديث الأطر التنظيمية ومتابعة أوضاع البلديات واحتياجاتها الخدمية والتنموية.

وفي هذا السياق، عقد وزير الحكم المحلي عبد الشفيع الجويفي اجتماعاً بمقر الوزارة في طرابلس، بحضور مديري إدارات التخطيط الحضري، والشؤون القانونية والشكاوى، والإيرادات المحلية، لمناقشة عدد من اللوائح التنظيمية والتشريعات الإجرائية المرتبطة بالقطاعات الخدمية والإدارية التابعة للبلديات.

وبحسب الوزارة، استعرض الاجتماع مسودات عدد من مشاريع اللوائح التنظيمية الجديدة التي تعمل الوزارة على إعدادها واعتمادها للمرة الأولى، ومن أبرزها لائحة تنظيم عمل المسالخ البلدية، ودليل اللجان المعمارية المختصة بمنح تراخيص البناء داخل المخططات المعتمدة، إلى جانب لائحة تنظيم اللافتات الإعلانية.

كما ناقش المشاركون التعديلات المقترحة على عدد من اللوائح المعمول بها حالياً والمتعلقة بالشؤون المحلية وإجراءات منح أذونات التراخيص والبناء، بهدف تطويرها وتحديثها بما يتناسب مع متطلبات الإدارة المحلية ويساهم في معالجة التحديات والثغرات التي تواجه العمل البلدي.

وفي إطار متابعة أوضاع البلديات، التقى وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم عميد بلدية الحرابة، حيث جرى بحث سير العمل البلدي داخل البلدية ومناقشة أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهها في أداء مهامها، إضافة إلى استعراض آليات دعم جهودها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وكيل الوزارة خلال اللقاء أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الوزارة والبلديات، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء البلدي وتذليل العقبات التي تواجه الإدارات المحلية، مشدداً على حرص الوزارة على متابعة احتياجات البلديات والاستماع إلى ملاحظاتها ومقترحاتها بصورة مستمرة.

وفي اجتماع منفصل، تابع وكيل شؤون البلديات مع عمداء بلديات الرياينة والعجيلات والزاوية الغرب والرجبان عدداً من الملفات المتعلقة بسير العمل البلدي، وناقش معهم أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه هذه البلديات في تنفيذ مهامها وتقديم الخدمات للمواطنين.

كما بحث الاجتماع آليات تعزيز التعاون والتواصل بين وزارة الحكم المحلي والبلديات، بما يساهم في تطوير مستوى الخدمات وتحسين الأداء الإداري والفني داخل الوحدات المحلية.

من جانبهم، استعرض عمداء البلديات عدداً من القضايا المرتبطة بالشأن البلدي، مشيدين بجهود وزارة الحكم المحلي في متابعة أوضاع البلديات وحرصها على دعمها وتمكينها من أداء اختصاصاتها بصورة أكثر فاعلية.