«الحكم المحلي» تتابع الأداء وتدعم الصحة والبيئة وتمكين المرأة في البلديات

عقدت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية سلسلة لقاءات وزيارات لتعزيز الأداء البلدي ومتابعة القضايا الخدمية والصحية في عدة بلديات ليبية.

والتقى وكيل الوزارة لشؤون البلديات، مصطفى أحمد سالم، عمداء بلديات وازن، الحوامد، والرجبان المكلف، حيث تم استعراض سير العمل البلدي، ومتابعة الأوضاع الإدارية والخدمية، ومناقشة الصعوبات اليومية وسبل معالجتها وفق الأطر القانونية والتنظيمية، مؤكدًا على تعزيز التواصل مع مختلف مكونات قطاع الحكم المحلي والالتزام بالتعليمات واللوائح لضمان انتظام العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي بلدية العجيلات، زار فريق مشترك بين الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، المستشفى المحلي والعيادات الخاصة، لتقييم الوضع الوبائي لمرض الإنفلونزا الموسمية، ورافقهم خلال الجولة مدير عام المستشفى وأعضاء المجلس البلدي.

كما نفذ الفريق عمليات تطهير للمدارس بالتنسيق مع فرق التطوع والهلال الأحمر والحرس البلدي، مع التأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس ومواصلة عمليات الرصد والتقصي والتطهير.

كما التقى وكيل الوزارة مدير مطار الزنتان، حيث ناقشا سبل التعاون والتنسيق في القضايا التشغيلية والإدارية، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي لضمان الارتقاء بأداء المؤسسات الحكومية.

وفي بلدية زليتن، استعرضت اللجنة الفنية العليا لمتابعة طفح المياه الجوفية نتائج أعمالها خلال اجتماع ضم الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية وعميد وأعضاء البلدية، بالإضافة إلى مسؤولين من الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي وإدارة المشروعات.

وجرى بحث أضرار ارتفاع منسوب المياه على المساكن والبنية التحتية، وتم التأكيد على الإسراع في تنفيذ خط النزح كحل عاجل، وإنجاز الدراسات التخطيطية والمخطط العام للمنطقة، واتخاذ إجراءات التعويض وجبر الضرر للمواطنين المتضررين.

وفي مجال تمكين المرأة، شاركت مدير مكتب دعم وتمكين المرأة، مبروكة زريق، في الحفل الختامي للدورات التدريبية بمركز تدريب المرأة ببلدية تاجوراء، مؤكدة على العلاقة بين تمكين المرأة والتنمية المجتمعية الشاملة، وأهمية استدامة التعاون بين السلطات المحلية والمؤسسات المجتمعية لضمان فاعلية البرامج، مع توزيع شهادات المشاركة على المتدربات.