«الحكم المحلي» تتابع تعزيز الخدمات وتنفيذ المشاريع في البلديات

بحث وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات بحكومة الوحدة الوطنية مصطفى أحمد سالم، مع عميدي بلديتي الزنتان وظاهر الجبل، بحضور رئيس جهاز الحرس البلدي رجب القطوسة، عدداً من الملفات المتعلقة بالعمل البلدي.

وتناول الاجتماع آليات تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وسبل تعزيز دعم البلديات، بالإضافة إلى التنسيق المشترك بين الوزارة والبلديات وجهاز الحرس البلدي، بما يسهم في تحسين جودة العمل الميداني وتنفيذ اللوائح المنظمة للنشاط المحلي.

كما استعرض المجتمعون أبرز التحديات التي تواجه البلديات، مؤكدين على أهمية وضع خطط عملية لمعالجتها، وتعزيز دور جهاز الحرس البلدي في ضبط المخالفات وتحسين البيئة المحلية، في إطار تكامل الجهود بين مختلف الجهات.

وأكد وكيل الوزارة على حرص وزارة الحكم المحلي على الاستمرار في دعم البلديات وتوفير الإمكانات اللازمة للرفع من مستوى الأداء الإداري والخدمي، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين داخل نطاق البلديات.

وفي سياق متصل، عقد وزير الحكم المحلي المكلّف عبد الشفيع الجويفي اجتماعاً مع عميد بلدية تينيناي وعضو المجلس البلدي، لمتابعة أوضاع البلدية وسير العمل داخل المرافق الخدمية.

وتناول الاجتماع احتياجات البلدية العاجلة، وتقييم مستوى تنفيذ المشاريع القائمة، وبحث سبل دعم الجهود المحلية لتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، مؤكداً حرص الوزارة على تذليل الصعوبات لتعزيز دور الإدارة المحلية في تلبية احتياجات المواطنين.

كما تابع وكيل الوزارة لشؤون التنمية المحلية محمد الدرسي سير تنفيذ مشاريع التنمية ببلدية صبراتة مع عميد المجلس البلدي حسين ذياب وأعضاء المجلس، واستعرض مقترحات المشاريع المحالة من البلدية وآليات تنفيذها.

وشدد الوكيل على ضرورة العمل الجاد والتنسيق المستمر مع الوزارة للإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية، مُثمناً جهود البلدية لمعالجة المختنقات القائمة وتحسين جودة الخدمات، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم الدعم وتمكين البلديات من أداء مهامها على الوجه المطلوب.