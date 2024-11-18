الحكم المحلي تتابع تنفيذ الاتفاق المبرم بين تاورغاء ومصراتة

تابع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين تاورغاء ومصراتة مصطفى أحمد سالم، الاحد، مع عدد من أعضاء اللجنة، آخر المستجدات فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق وما تم تنفيذه بالاجتماع السابق، كذلك حلحلة العوائق التي تحول دون استكمال تنفيذ الاتفاق.

وذلك برفقة الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصرالمحتوت، واستمع الوكيل إلى شرح مفصل من قبل أعضاء اللجنة لما تم تنفيذه من بنود، وما لم ينفذ، وما يتعلق باستكمال صرف القيم المالية لجبر الضرر.

كما جرى مناقشة الاحتياجات التي تحتاجها تاورغاء من خدمات المياه والكهرباء والبنية التحتية، وقطاع الصحة، لعودة المواطنين لمنازلهم.

من جانبه شدد الوكيل على ضرورة وضع خطة عمل حقيقية لتنفيذ بنود الاتفاق لضمان عودة المهجرين إلى مدينتهم.