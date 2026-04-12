«الحكم المحلي» تتابع تنفيذ برامج التنمية وتعزيز الخدمات بالبلديات

تواصل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية تنفيذ سلسلة من الزيارات والاجتماعات الميدانية والبرامج التنموية الهادفة إلى دعم البلديات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة سير المشاريع التنموية في مختلف المناطق.

وفي هذا الإطار، قام وكيل الوزارة لشؤون التنمية المحلية محمد الدرسي، اليوم الأحد، بزيارة إلى بلدية الزاوية الشمال، رفقة عدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، حيث كان في استقباله عمداء وأعضاء بلديات الزاوية الكبرى.

وخلال اللقاء، تابع وكيل الوزارة مع عمداء البلديات سير تنفيذ مشاريع التنمية والاحتياجات الضرورية، حيث تم استعراض أولويات البلديات، واحتياجاتها المتعلقة برفع كفاءة الكوادر المحلية.

كما تناول الاجتماع ملف التخطيط الحضري وأهميته في تنظيم حياة المواطنين، وآليات تنظيمه بما يسهم في تحسين جودة الخدمات.

كما ناقش الحضور ملف الإيرادات المحلية وإمكانية توظيفها في دعم وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة، إضافة إلى عرض احتياجات إدارات خدمات النظافة، والتي شملت توفير صناديق قمامة ثابتة ومتنقلة، وشاحنات ضاغطة وقلابة، وجرافات، وساحبات لنقل المعدات.

وأكد وكيل الوزارة استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني والتدريبي للكوادر المحلية، ورفع كفاءتها، إضافة إلى دعم البلديات في مجال خدمات النظافة وتذليل الصعوبات لضمان أداء مهامها بالشكل المطلوب.

من جانبهم، ثمن عمداء البلديات جهود وزارة الحكم المحلي ودعمها المتواصل، مؤكدين أن هذا التعاون أسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتطوير مستوى الخدمات.

وفي سياق متصل، تابع وكيل الوزارة لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم، سير العمل داخل بلدية الحرابة، خلال اجتماع مع عميد البلدية، حيث جرى بحث التحديات التي تواجه العمل البلدي وسبل معالجتها، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنسيق بين الوزارة والبلديات.

كما يواصل مكتب شؤون العضوية بالوزارة أعماله المكثفة لتحديث قواعد بيانات عمداء وأعضاء المجالس البلدية، من خلال استكمال الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بإنهاء إعارات العمداء والأعضاء السابقين، وتسوية أوضاعهم الإدارية بالتنسيق مع جهات عملهم الأصلية.

وفي إطار دعم المشاركة السياسية وتمكين المرأة، عقدت المنسق العام لمنتدى عضوات المجالس البلدية اجتماعاً مع عضو مجلس النواب ورئيس لجنة التنمية المستدامة السيدة ربيعة أبوراس، خُصص لمتابعة تفعيل مذكرة التفاهم المشتركة بين الجانبين، وتحويلها إلى برامج عمل تنفيذية تدعم المسار التنموي على مستوى البلديات، مع التركيز على تعزيز دور المرأة في الإدارة المحلية، ووضع خطط تدريبية لرفع كفاءة العضوات.

وفي غريان، بحث جهاز إدارة المدن التاريخية مع وكيل بلدية غريان وممثلي هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية سبل الحفاظ على المساجد والمعالم التاريخية داخل نطاق البلدية، حيث تم الاتفاق على إعداد آلية عمل مشتركة لحصر وتوثيق وتسجيل هذه المعالم، ووضع خطة لترميمها وصيانتها بما يحافظ على الهوية التاريخية للمدينة.

كما عقد مكتب تمكين المرأة بالوزارة اجتماعاً موسعاً مع مديرات مكاتب تمكين المرأة ببلديات طرابلس الكبرى، لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع الصحة العامة للمرأة، والذي يستهدف تنفيذ حملات توعية ميدانية وطرق الأبواب، بهدف رفع الوعي الصحي لدى النساء، مع وضع خطة تنفيذية وجدول زمني للنزول الميداني، على أن يتم تعميم التجربة لاحقاً على باقي البلديات.

وفي مجال البيئة، بحثت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومنظمة “ممكن”، مشروع إنشاء وحدات خاصة بتغير المناخ داخل البلديات، ضمن مشروع STEP، حيث تم الاتفاق على تحديد آليات العمل وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية، بما يعزز قدرة البلديات على مواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق تنمية بيئية مستدامة.

وتأتي هذه الاجتماعات والزيارات ضمن جهود وزارة الحكم المحلي لتعزيز أداء البلديات، ودعم خطط التنمية المحلية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.