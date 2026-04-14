«الحكم المحلي» تتابع تنفيذ برنامج دعم البلديات 2026

تابعت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ سير تنفيذ برنامج دعم البلديات في ليبيا للمرحلة الثالثة، وذلك خلال اجتماع فني عقده مدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بالوزارة عبدالسلام القاضي، مع مدير البرنامج راني داوود، بهدف متابعة خطة العمل لعام 2026.

واستعرض الاجتماع أبرز الأنشطة الجارية ضمن البرنامج، والتي تشمل دعم إدارة النفايات الصلبة، وتطوير منظومة التخطيط الحضري، إلى جانب ملفات تمكين المرأة وبناء قدرات البلديات وتعزيز كفاءة الكوادر المحلية.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق المشترك واستمرار العمل بين الوزارة والمؤسسة الألمانية، بما يسهم في دعم جهود التنمية المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف البلديات.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية تعتمدها وزارة الحكم المحلي لمتابعة البرامج والمشاريع التنموية بالشراكة مع الجهات الدولية، وضمان تنفيذها وفق الأولويات الوطنية.

وفي سياق متصل، بحث وكيل شؤون التنمية المحلية في وزارة الحكم المحلي محمد الدرسي مع مدير برنامج دعم البلديات في ليبيا راني داوود ونائب المدير، وبحضور مدير مكتب التعاون الدولي، أوجه التعاون والتنسيق لتعزيز التنمية المحلية وتطوير الخدمات البلدية.

وتناول الاجتماع مناقشة آليات التوسع في إنشاء مراكز خدمة المواطن داخل البلديات، خصوصًا في المناطق القادرة على توفير البيئة المناسبة لتطبيق هذه المراكز، إلى جانب تفعيل مراكز تمكين المرأة بما يسهم في تحسين الخدمات وتعزيز مشاركتها في التنمية.

كما أكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق وتنفيذ برامج تنموية مستدامة تدعم البلديات وتمكنها من أداء مهامها، مع تعزيز تبادل الخبرات والشراكات مع الجهات ذات العلاقة، ودعم المبادرات المرتبطة بتمكين المرأة على المستوى المحلي.

وفي إطار منفصل، بحث مدير عام مركز الاتصال المحلي 1415 في وزارة الحكم المحلي أيمن قاسم، مع ممثلي منظمة DRC وبحضور ممثل مكتب التعاون الدولي وليد صلهوب، سبل تعزيز التعاون في مجالات الحماية والطوارئ والسلامة العامة.

وناقش الاجتماع آليات بناء شراكة استراتيجية بين مركز الاتصال والمنظمة، بهدف رفع كفاءة الاستجابة لحالات الطوارئ، وتعزيز الوعي المجتمعي بخدمات المركز، وتطوير التنسيق في تنفيذ البرامج ذات الصلة على مستوى البلديات.

كما جرى استعراض أبرز التحديات التي تواجه بعض البلديات، وبحث سبل توحيد الجهود بما يضمن سرعة التدخل ورفع كفاءة الاستجابة في حالات الطوارئ.