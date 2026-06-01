«الحكم المحلي» تتابع تنفيذ حزمة مشاريع تنموية في رقدالين والمنشية وزليتن

تواصل وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، متابعة تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في عدة بلديات، ضمن مخصصات التنمية المركزية الهادفة إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي بلدية رقدالين، يواصل المجلس البلدي الإشراف على تنفيذ مشروع تطوير طريق المنطقة الصناعية، الذي يندرج ضمن المشاريع التنموية الممولة من مخصصات التنمية المركزية.

كما يستكمل بلدي المنشية الإشراف على أعمال مشروع رصف وتعبيد الطريق الرابط بين مصنع السراويل ومبنى الجوازات، في إطار تحسين شبكة الطرق الداخلية وتسهيل حركة التنقل.

وفي بلدية زليتن، يواصل المجلس البلدي متابعة أعمال الطريق الرابط بين مقر الشرطة الزراعية والمسلخ البلدي في منطقة نعيمة، ضمن مشاريع تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة السير على الطريق.

أما في بلدية درج، فيستمر الإشراف على تنفيذ مشروع توصيل خط مياه الشرب “القاره الحمراء – محلة تقطة”، بهدف دعم خدمات المياه وتحسين وصولها إلى السكان.

وفي بلدية الزنتان، يواصل المجلس البلدي تنفيذ أعمال مشروع طريق قصور الضيافة بطول 450 متراً، ضمن مشاريع تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتسهيل حركة التنقل داخل المنطقة.

وتأتي هذه المشاريع في إطار برنامج التنمية المركزية الذي يستهدف دعم البلديات بمشاريع خدمية متنوعة تشمل الطرق وشبكات المياه، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الخدمات الأساسية في مختلف المناطق الليبية.