«الحكم المحلي» تتابع سير العمل بعدد من البلديات

أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية عن توقيع مدير عام مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية السيد عادل الأشهب، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع رئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا رمضان المدني، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصر المحتوت وعدد من المسؤولين والمستشارين من الجانبين.

وأوضحت الوزارة أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في تطوير العمل المؤسسي والعلمي للإدارة المحلية، وفق خطة المركز لتعزيز الشراكة مع المؤسسات العلمية والبحثية، وذلك في إطار الاستراتيجية العامة للوزارة.

وأكدت الوزارة أن مذكرة التفاهم ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل بناء القدرات وتطوير الكفاءات، وتعزيز البحث العلمي والتبادل البحثي، والدراسات المتخصصة، والتأهيل في المجالات الفنية المتخصصة، والتحول الرقمي، إلى جانب إصدار النشرات العلمية وتنظيم ورش العمل والفعاليات المتخصصة.

وأشارت الوزارة إلى أن رئيس الأكاديمية قدم على هامش التوقيع مجموعة من الإصدارات الأكاديمية ورسائل علمية متنوعة لصالح مكتبة المركز، بهدف دعم مصادر المعرفة للمؤسسة المحلية.

كما أعلنت الوزارة عن اجتماع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات السيد مصطفى أحمد سالم، مع عمداء بلديات “الزنتان، القريات، وككلة”، بحضور أعضاء المجلس البلدي الزنتان، لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بسير العمل البلدي وتعزيز التنسيق والتواصل بين البلديات.

وشددت الوزارة على أهمية توحيد الجهود والالتزام بالأطر القانونية، وتعزيز العمل المؤسسي والتكامل بين البلديات، بما يسهم في تحقيق الانسجام في الأداء وتبادل الخبرات، ودعم الإدارة المحلية نحو مزيد من الفاعلية والكفاءة.