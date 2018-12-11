الحكم المحلي تتابع عمل البلديات وتسعى للرفع من قدرات الإدارة المالية بها

عقدت لجنة تسمية المحلات بالبلديات بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني، اجتماعها الخامس عشر الثلاثاء، برئاسة مدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات وأعضاء اللجنة، وبحضور وزير الحكم المحلي بداد قنصو.

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي ان الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات المتواصلة للجنة تسمية المحلات المُشكلة بالقرار رقم 52 لسنة 2017.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من البنود أهمها دراسة المقترحات الواردة من البلديات بشأن المحلات التابعة لها، واستعراض اهم الصعوبات التي تواجه سير عمل اللجنة.

هذا والتقى وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني بداد قنصو الثلاثاء، عميد بلدية القره بوللي، رفقة أعضاء المجلس البلدي القره بوللي.

وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا و المشاكل التي تعاني منها البلدية، وآلية ايجاد الحلول لحلحلة هذه المختنقات والمشاكل والصعوبات التي تعانيها البلدية.

كما اجتمع قنصو بمقر الوزارة الثلاثاء، مع عميد بلدية قصر الأخيار، وأعيان وحكماء البلدية.

وقالت الوزارة إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة سير العمل داخل ديوان البلدية ومناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه بلدية قصر الأخيار.

وفي سياق متصل طالبت وزارة الحكم المحلي في كتاب وجهه مدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات بالوزارة إلى عمداء بلديات (الغريفة-براك الشاطئ-سبها-وادي البوانيس-سوق الجمعة-جنزور-السائح-أبو سليم-طرابلس المركز-غريان-يفرن-الأصابعة-كاباو-مصراتة-زليتن-ترهونة-الخمس-طبرق-إمساعد-البريقة-صبراتة-صرمان-الزاوية-زوارة)، بالعمل على تشكيل لجان في إعداد الميزانية العامة للبلدية، ولجنة تقدير الإيرادات المحلية، ولجنة ميزانية المواطن.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار دعمها للبلديات والرفع من قدراتها وبناءها البناء الجيد والسليم حتى تكون قادرة على القيام بدورها وإدارة شؤونها على أكمل وجه، بحسب الوزارة.

وأضافت أنه سيتم تدريب هذه اللجان على أداء مهامها المناطة بها، وذلك بمشاركة ومساندة مؤسسة براغما الأمريكية للرفع من قدرات الإدارة المالية في البلديات بمجال الإدارة المالية العامة، لكي تكون قادرة على إعداد الميزانيات الخاصة بها.