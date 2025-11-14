«الحكم المحلي» تتابع مشروعات التنمية مع بلدية ترهونة

أوضحت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية أن وكيل الوزارة لشؤون التنمية المحلية محمد الدرسي عقد اجتماعًا مع عميد بلدية ترهونة محمد الكشر، لمتابعة مستجدات المشاريع التنموية المزمع تنفيذها خلال العام الجاري.

وأشار الوكيل خلال الاجتماع إلى التحديات التي تواجه البلدية وسبل حلحلتها، مؤكدًا على ضرورة الدفع نحو تنفيذ المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد واستكمالها بما يسهم في حلحلة المختنقات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، كرّم عميد بلدية ترهونة وكيل الوزارة بدرع تذكارية تقديرًا لدعمه المستمر للبلدية وجهوده في النهوض بالتنمية المحلية.