«الحكم المحلي» تتحرك لتطوير الخدمات في زوارة والشويرف

واصلت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، عبر سلسلة اجتماعات عقدت في العاصمة طرابلس، مناقشة ملفات التنمية المحلية وتطوير الخدمات في عدد من البلديات، إلى جانب تعزيز التعاون مع شركاء دوليين وتطوير البنية الإدارية والخدمية.

وفي هذا السياق، استعرض وزير الحكم المحلي عبد الشفيع الجويفي، الثلاثاء 14 ابريل، مع عميد بلدية زوارة، الموقف التنفيذي لمشاريع التنمية والخدمات داخل نطاق البلدية.

وتناول اللقاء تقريرًا شاملًا حول نسب الإنجاز في عدد من المشاريع الحيوية الهادفة إلى تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأكد الوزير أن تعزيز التنمية المحلية في زوارة يمثل أولوية ضمن خطة الحكومة الرامية إلى رفع كفاءة المرافق العامة ودعم الاستقرار الخدمي في مختلف المناطق.

وفي اجتماع منفصل، بحث وزير الحكم المحلي عبد الشفيع الجويفي مع وزير الثروة البحرية عادل سلطان آفاق التعاون المشترك بين الوزارتين، بما يخدم البلديات الساحلية ويعزز التنمية المحلية.

وتناول اللقاء سبل تطوير إدارة الموارد البحرية على المستوى المحلي، وتحسين البنية التحتية للموانئ ومرافئ الصيد ضمن النطاق الإداري للبلديات، إلى جانب مناقشة آليات دعم الصيادين المحليين وخلق فرص عمل تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وأكد الوزير أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة لتنفيذ خطط التنمية المكانية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تسخير الإمكانيات لدعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الثروة البحرية لدوره في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الخدمات المحلية.

وفي سياق متصل، تابع وزير الحكم المحلي خلال اجتماع مع عميد وأعضاء المجلس البلدي الشويرف سير العمل داخل البلدية، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين واحتياجات المنطقة.

واستعرض الاجتماع التحديات الإدارية والخدمية التي تواجه المجلس البلدي، إضافة إلى النواقص في بعض المرافق الأساسية.

وأكد الوزير دعم الوزارة الكامل لبلدية الشويرف، مشددًا على ضرورة تذليل العقبات الإدارية والفنية لضمان استمرارية العمل وتحسين مستوى الخدمات.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل العمل على توفير الاحتياجات اللازمة للبلديات بما يمكّنها من أداء دورها في خدمة المواطنين وتحقيق التنمية المحلية المستهدفة.

كما عقد مدير عام مركز الاتصال المحلي 1415 أيمن قاسم اجتماعًا مع ممثلي منظمة DRC، بحضور ممثل مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات وليد صلهوب، لبحث التعاون في مجالات الحماية والطوارئ والسلامة العامة.

وتناول الاجتماع بناء شراكة استراتيجية بين المركز والمنظمة لتعزيز قدرات الاستجابة لحالات الطوارئ، ورفع الوعي المجتمعي بخدمات المركز، وتطوير آليات التنسيق في البرامج والمشروعات ذات الصلة على مستوى البلديات.

كما جرى استعراض أبرز التحديات التي تواجه بعض البلديات، وسبل تعزيز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التدخل في حالات الطوارئ.

وفي اجتماع آخر، بحث وكيل شؤون التنمية المحلية محمد الدرسي مع مدير برنامج دعم البلديات في ليبيا التابع للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ راني داوود، أوجه التعاون لتعزيز التنمية المحلية.

وتناول اللقاء آليات التوسع في إنشاء مراكز خدمة المواطن في البلديات، وتفعيل مراكز تمكين المرأة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية.

وأكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والبرنامج الدولي لتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة، وتبادل الخبرات، ودعم المبادرات التي تعزز دور المرأة في المجتمع المحلي.