الحكم المحلي تتعاون مع منظمة ألمانية لإنشاء «مراكز آمنة للمرأة»

عقد مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، الخميس، اجتماعًا تنسيقياً مع منظمة “كير” (CARE) الألمانية لبحث آليات العمل المشترك لدعم الاستقرار والتنمية في البلديات.

وركز الاجتماع على تصميم مشاريع اجتماعية تخدم أولويات الوزارة والمجتمع المحلي، أبرزها دعم المرأة من خلال إنشاء وتجهيز مراكز آمنة وتوفير فضاءات عمل تمكّنها من المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات.

كما شمل التعاون رعاية الطفولة عبر توفير فضاءات ترفيهية للأطفال في مناطق مختلفة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المحلية.

ويهدف هذا التعاون إلى ضمان التنسيق المؤسسي وعرض المشاريع بما يتماشى مع الاحتياجات الأساسية للبلديات.

حضر الاجتماع مدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات، ومنسق عام منتدى عضوات المجالس البلدية، ومستشار شؤون المرأة، ومندوب عن وزارة الخارجية، بالإضافة إلى المدير الإقليمي لمنظمة “كير” وفريقه المرافق.