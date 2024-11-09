الحكم المحلي تجري لقاءات متعددة بختام زيارتها إلى القاهرة

اختتم فريق وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، مشاركاته في اليوم الختامي للمنتدى الحضري العالمي لموئل الأمم المتحدة للتجمعات السكانية (WUF12-2024) بالقاهرة، بعدد من اللقاءات والفعاليات، ممثلاً في مدير إدارة التخطيط الحضري بوزارة الحكم المحلي “محمد بن نجي”، رفقة مدير إدارة التنمية والتخطيط المحلي “خالد الدباغ”، وعدد من مدراء إدارات التخطيط الحضري بالبلديات، “تم خلالها بحث سبل تطوير المخططات العمرانية والتنمية المحلية، ونقل المعرفة للكادر الوظيفي والبلديات كافة، وتبادل الرؤى والأفكار مع عدد من خبراء التدريب الحضري”.

وأجرى فريق الوزارة خلال جولة قام بها في أجنحة المعهد العربي لإنماء المدن المختص بتخطيط المدن، وجناح الهيئة العامة للتخطيط العمراني المصري، وجناح التخطيط الحضري الفلسطيني، “مناقشات معمقة حول آليات تطوير المخططات العمرانية الحديثة بالبلديات واستعراض الدلائل الإرشادية والمبادئ التي يعتمد عليها تخطيط المدن المستدام، كما تم تبادل الرؤى والأفكار مع خبراء مركز التدريب الحضري بوزارة البلديات والإسكان السعودية حول التحديات التي تواجه عملية التخطيط الحضري، وسبل التغلب عليها عبر تبني استراتيجيات مرنة تستوعب النمو السكاني وتحافظ على الموارد البيئية”.

ووفق الوزارة، “تم التركيز على أهمية إعداد دلائل إرشادية محدثة تساعد في توحيد المعايير التخطيطية وتسهيل عملية تنفيذ المشروعات العمرانية بما يتوافق مع احتياجات كل مجتمع، والذي يأتى من خلال الأهداف التى وُضعت متمثلة في الحوكمة وتعزيز الدور الريادي ورفع كفاءة الكادر الوظيفى وتخفيض الإنفاق”.

كما تناولت الاجتماعات “ملف نقل المعرفة والتدريب، والذي يُعد أحد المحاور الأساسية لضمان تطبيق هذه المخططات بفعالية، حيث تم الاتفاق على ضرورة تعزيز برامج التدريب المستمر للعاملين في مجال التخطيط الحضري والتنمية المحلية بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر المحلية، وخلق بيئة عمل تعتمد على الابتكار والمعرفة المتجددة”.

وأكد مدير إدارة التخطيط الحضري في مشاركته أن “هذه اللقاءات تأتي ضمن استراتيجية تبادل الخبرات واستلهام التجارب الناجحة من دول رائدة في مجال التخطيط العمراني والحضري، مشيراً إلى أن التعاون الإقليمي والدولي يعد ركيزة أساسية للنهوض بقطاع التنمية والتخطيط المحلي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والبحث عن خبرات في مجال الاستثمار وتشجيع الصناعات المحلية للرفع من كفاءة المنتج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الداخل”.

اختتم فريق وزارة الحكم المحلي المرافق للسيد الوزير مشاركاته في اليوم الختامي للمنتدى الحضري العالمي لموئل الأمم المتحدة… تم النشر بواسطة ‏وزارة الحكم المحلي – ليبيا‏ في السبت، ٩ نوفمبر ٢٠٢٤