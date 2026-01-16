«الحكم المحلي» تُحذّر من تداول مستند مزور

أعلنت وزارة الحكم المحلي يحكومة الوحدة الوطنية، أن المستند المتداول على بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمنسوب إليها بتاريخ 15 يناير 2026، مزور بالكامل ولا يمت بأي صلة للوزارة.

وأكدت الوزارة أن هذا الخطاب لم يصدر عن ديوانها الرسمي، ولم يُسجل أو يُعتمد ضمن منظومة المراسلات المعتمدة، وأن جميع المعلومات والقرارات الواردة فيه غير صحيحة على الإطلاق.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والجهات الرسمية توخي الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عبر القنوات الرسمية للوزارة.

كما تُحذر الوزارة بأنها تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يقف وراء تزوير وتداول مثل هذه المستندات.

وكانت تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أن وزارة الحكم المحلي، بتاريخ 15/01/2026، أصدرت قرارًا بتكليف السيد نجيب عبد السلام عويلي بتسيير مهام مجلس بلدية بلدة النصر بشكل مؤقت، وذلك إلى حين انتهاء لجنة التحقيق في الشكوى المقدمة من قبل أعضاء المجلس البلدي، وجاء القرار استنادًا إلى أحكام القانون رقم لسنة 2012 ولائحته التنفيذية، بما يخص اختصاصات المجلس البلدي وآليات حجبها، ويأتي ضمن إجراءات الوزارة لضمان سير العمل البلدي بشكل منظم وشفاف.