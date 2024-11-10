الحكم المحلي تختتم مشاركتها بدورة حول الزراعة في إيطاليا

اختتم مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، مشاركته في الدورة التدريبية الدولية المتقدمة حول “الزراعة الدقيقة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط”، التي نظمها مركز الدراسات الزراعية العليا في باري بإيطاليا .

وبحسب وزارة الحكم المحلي، “تهدف هذه الدورة، التي امتدت من 9 سبتمبر إلى 8 نوفمبر 2024، إلى تعزيز كفاءة الموظفين الفنيين بالوزارة في مجال الزراعة الدقيقة من خلال تطوير استراتيجيات مبتكرة لتحسين إدارة الموارد الزراعية ورفع الإنتاجية”.

وخلال فعاليات الدورة، “قدم مكتب التعاون الدولي مشروعاً حول معالجة مشكلة تدهور الأراضي وإدارة الموارد المائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم عرضه بمشاركة خمس دول من شمال أفريقيا، وبحضور رئيس اتحاد مصنعي الآلات الزراعية الإيطالي ونائب مدير معهد سيام باري”.

وتضمنت المشاركة “زيارة المعرض الدولي للآلات الزراعية والبستنة في بولونيا لعام 2024، حيث أتيحت للمشاركين الفرصة للاطلاع على أحدث الابتكارات في المعدات الزراعية والتقنيات المتقدمة، مع التركيز على حلول الاستدامة وتطبيقات الزراعة الدقيقة”.

وأكد المشاركون “بأن هذه الدورة شكلت لهم فرصة هامة لتبادل الأفكار والخبرات مع العارضين والخبراء الدوليين، ما يسهم في دعم جهود وزارة الحكم المحلي لتعزيز ريادة الأعمال الزراعية ودعم المشاريع الزراعية الصغيرة لرفع كفاءة الإنتاج وفقاً لأحدث المعايير والتقنيات العالمية”.