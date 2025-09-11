«الحكم المحلي» ترفع مرتبات موظفي النظافة بالبلديات إلى 750 ديناراً

أصدر وزير الحكم المحلي المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الشفيع الجويفي، اليوم الخميس، تعليماته لإدارة شؤون الوظيفة المحلية برفع مرتبات 6,380 موظفاً من العاملين في إدارات خدمات النظافة بالبلديات، ممن كانت مرتباتهم تتراوح بين 400 و700 دينار، لتصبح 750 ديناراً.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية لهذه الفئة الأقل دخلاً، بالتوازي مع استمرار جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية لتسوية أوضاعهم بشكل نهائي وجذري.

وأشار مدير إدارة شؤون الوظيفة المحلية إلى أن هذه الخطوة تشكل البداية لسلسلة إجراءات ضمن خطة شاملة لتسوية مالية لكافة العاملين في القطاع، بما يعكس حرص الوزارة على دعم موظفي البلديات وتعزيز استقرارهم المالي والمعيشي.