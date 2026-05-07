«الحكم المحلي» تتابع ملفات تنموية واسعة في البلديات

تواصل وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، متابعة عدد من الملفات التنموية والخدمية في مختلف البلديات، ضمن جهودها الرامية إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الحوكمة المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، استعرض وزير الحكم المحلي عبد الشفيع الجويفي، خلال اجتماع مع مدير إدارة التنمية البشرية المحلية المهدي القماطي، أنشطة خطة إدارة التنمية البشرية للنصف الثاني من عام 2026، في إطار متابعة سير العمل داخل الوحدات التنظيمية والفنية التابعة للوزارة.

وتركزت النقاشات على محاور تتعلق بتعزيز الوعي المجتمعي بمفهوم المشاركة المحلية وأهميته في منظومة الحوكمة، إلى جانب برامج بناء القدرات والجلسات الحوارية المجتمعية.

وأكد الوزير أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح العمل البلدي، مع ضرورة أن تعكس البرامج التدريبية الاحتياجات الفعلية للمجتمع المحلي.

وفي ملف البلديات، بحث وزير الحكم المحلي مع عميد بلدية عين زارة أحمد عطية سير العمل بالمكاتب الإدارية والخدمية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى مناقشة الاحتياجات الأساسية للبلدية لضمان تحسين الأداء وتجاوز التحديات التي تواجه المرافق العامة.

كما تطرق الاجتماع إلى دعم مكتب جهاز الحرس البلدي في عين زارة، من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لتمكينه من أداء مهامه الرقابية والضبطية، بما يضمن تعزيز الصحة العامة وتنظيم المظهر العام داخل البلدية.

وفي بلدية زليتن، ناقش الوزير مع عميد البلدية محمد أبو كتيف ومستشاري المجلس مستجدات أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، والجهود الجارية لتنفيذ حلول فنية تشمل مشاريع النزح الأفقي وحفر آبار جديدة في المناطق المتضررة.

وأكد الوزير أن ملف زليتن يحظى بأولوية قصوى لدى الوزارة، مع الالتزام بتوفير الإمكانيات اللازمة لمعالجة الأزمة بشكل جذري.

كما تابع الوزير سير العمل في بلدية أبوصرة، واطلع على احتياجاتها والتحديات التي تواجهها، إلى جانب استعراض مشاريع تنموية مقترحة تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، مع بحث ملف بناء القدرات الإدارية والفنية داخل البلدية.

وفي سياق متصل، انطلقت في مدينة مصراتة سلسلة حواريات حول تمكين المرأة في الحكم المحلي، بإشراف مكتب تمكين المرأة بوزارة الحكم المحلي وبالتعاون مع منظمات مجتمع مدني.

وناقشت الجلسات دور مكاتب تمكين المرأة في تعزيز المشاركة المحلية، وتوحيد الرؤى بين مختلف البلديات، مع التركيز على الانتقال نحو مشاركة أوسع للمرأة في صنع القرار المحلي.

كما عقد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم اجتماعاً لمتابعة عمل لجنة تنفيذ الاتفاق المبرم بين مصراتة وتاورغاء، حيث جرى بحث آليات تنظيم المخصصات المالية للجنة، وضمان توجيهها بما يحقق الأهداف المرسومة، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية.

وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية وزارة الحكم المحلي الهادفة إلى تعزيز التنمية المحلية، وتمكين البلديات من أداء مهامها بكفاءة، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، إلى جانب دعم مسارات المشاركة المجتمعية وتمكين المرأة في إدارة الشأن المحلي.