الحكم المحلي تستعرض أوجه التعاون مع أوروبا في مجال العمل البلدي

استقبل وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، اليوم الثلاثاء، بديوان الوزارة في طرابلس، سفير جمهورية ألمانيا ومندوبين عن جمعية البلديات الهولندية VNG ومنظمة GIZ الألمانية، وشارك في اللقاء افتراضيا عبر تطبيق “زووم” نائب سفير الاتحاد الأوروبي وممثل لجامعة Kiel الألمانية.

ويهدف هذا اللقاء إلى بحث أشكال التعاون بين الوزارة من جهة والاتحاد الأوربي وألمانيا خصوصا وجمعية البلديات الهولندية VNG ومنظمة GIZ الألمانية وجامعة kiel من جهة أخرى، وذلك للارتقاء بالعمل البلدي وتذليل الصعوبات الإدارية والفنية التي تواجهه، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وتم التطرق إلى سُبل الاستفادة من التجربة الأوروبية في هذا المجال، وفتح مساحة للتبادل المعرفي الهادف إلى صقل قدرات الموارد البشرية العاملة تحت مظلة الإدارة المحلية.