الحكم المحلي تستعرض الأوضاع الاجتماعية والأمنية بمنطقة مزدة

اجتمع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، اليوم الأربعاء، مع وفد من أعيان ومشايخ مزدة من قبائل الزنتان والقنطرار.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع الذي عثقِد بمقر الوزارة في طرابلس، ناقش الأوضاع الاجتماعية والأمنية بالمنطقة.

كما تم مناقشة الأوضاع الإدارية وسبل تطويرها وتوحيد الجهود من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبالطريقة التي تحفظ السلم الاجتماعي وتعمل على توطيد العلاقات بين أهالي وسكان المنطقة.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم كافة مكونات المنطقة (الزنتان، المشاشية، القنطرار، أولاد بوسيف، وغيرها من القبائل التي تقطن المنطقة)، وذلك من أجل الوصول إلى اتفاقات تُمكن الأجسام الإدارية من ممارسة مهامها وفق القواعد والأسس القانونية.