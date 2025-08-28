الحكم المحلي تستعرض خطة 2025 مع وكلاء البلديات

عقد مكتب التطوير المؤسسي بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة في طرابلس، جمع عددًا من وكلاء دواوين البلديات، وذلك لعرض ومناقشة خطة المكتب للعام 2025، واستعراض آليات تنفيذها على مستوى البلديات.

وشارك في الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون التنمية المحلية، محمد الدرسي، رفقة مدير مكتب التطوير المؤسسي، مختار زايد، ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى، أحمد عتيق، ومدير إدارة شؤون الوظيفة المحلية، صلاح الدين فرج، بالإضافة إلى وكلاء دواوين بلديات: الماية، الزهراء، المعمورة، الزاوية الغرب، الزاوية الجنوب، صبراتة، الجميل، المنشية الجميل، العجيلات، الجديدة، غريان، الخمس، القره بوللي، تاجوراء، عين زارة، قصر الأخيار، والأصابعة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مهام مكتب التطوير المؤسسي ذات الصلة باختصاصات وكلاء دواوين البلديات، إلى جانب بحث آليات تنفيذ خطة الوزارة بالشراكة مع البلديات المعنية، وسبل تعزيز التنسيق الفعّال بما يخدم جهود الارتقاء المؤسسي.

كما تم عرض ملامح خطة 2025، التي تستهدف النهوض بمستوى أداء الإدارات النوعية بالبلديات، مع التركيز على مجالات التعاون المشترك وتحديد مؤشرات ومعدلات الأداء.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات الدورية التي يعقدها مكتب التطوير المؤسسي مع وكلاء البلديات، بهدف تعزيز ثقافة التميز المؤسسي، وتمكين البلديات من أداء دورها بفعالية في سياق خطة الوزارة لتطوير الأداء المحلي.