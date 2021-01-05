الحكم المحلي تستعرض مشاريع الدعم الأوروبية لصالح البلديات

استقبل عبد الباري شنبارو وكيل وزارة الحكم المحلي والمُكلف بتسيير مهام الوزارة، اليوم الثلاثاء، بديوان الوزارة في طرابلس، سفير دولة إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، يرافقه عدد من المستشارين.

وتم خلال اللقاء عقد اجتماع عمل حضره من جانب الوزارة عدد من مدراء المكاتب المختصة بالإضافة إلى مستشار الوزارة لشؤون التعاون الدولي.

وفي مستهل الاجتماع استعرض الوكيل الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير آليات العمل بالبلديات ونقل خبرات الدول المتقدمة لدعم المجالس البلدية.

وأكد السفير حرص بلاده على دعم الاستقرار في ليبيا من خلال تنفيذ برامج تنموية بعدد من المدن النائية خاصة الواقعة جنوب البلاد في عدة مجالات أهمها قطاع الزراعة والإنعاش الاقتصادي.

كما عرض السفير مخرجات المشاريع المدعومة من قِبل دولة إيطاليا والاتحاد الأوروبي لصالح البلديات في ليبيا، بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية المزمع تنفيذها انطلاقا من شهر فبراير القادم.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على الإسراع في التوقيع على الاتفاقية الجديدة لتستهدف عدد من البلديات في مناطق مختلفة من البلاد دون استثناء.