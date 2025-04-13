الحكم المحلي تستلم «معدات زراعية» متطورة

بمشاركة وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي” والسفير الإيطالي “جانلوكا البيريني”، وفي إطار تعزيز التعاون الدولي لدعم الاقتصاد المحلي، “تم عقد مراسم تسليم معدات زراعية متطورة، كخطوة ضمن برنامج EFEF+ الذي ينفذه معهد البحر الابيض المتوسط للدراسات الزراعية سيام باري والممول من وزارة الخارجية الإيطالية، ويهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال الزراعية عبر توفير آليات مستدامة تديرها البلديات”.

وأكد الوزير أن “نجاح المشروع يعكس ثمرة التعاون بين الفرق المحلية والدولية، مشيدًا بدور الشركاء الإيطاليين مثل الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية (AICS) في تصميم نموذج عمل مبتكر يرتكز على دراسة علمية للاحتياجات الزراعية المحلية”.

من جهته، أشاد السفير الإيطالي “بالجهود الليبية، مؤكدًا التزام بلاده بدعم الأمن الغذائي والانتعاش الاقتصادي عبر مشاريع مماثلة كـ”فليدي” و”بلديتي”.

وبحسب الوزارة، “شملت المعدات المسلمة 60 آلة زراعية، منها جرارات حديثة وآلات حصاد، تراعي معايير الأمن والبيئة، حيث ستدار من خلال مكاتب ريادة الأعمال لضمان استدامتها”.

يذكر أن “المشروع ركز أيضًا على بناء قدرات الكوادر المحلية، مما يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة الدولية في تحقيق التنمية المستدامة”.