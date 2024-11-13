الحكم المحلي تشارك بمؤتمر المناخ في أذربيجان

شارك وفد وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بالجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، الذي تستضيفه العاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة عدد كبير من رؤوساء الدول والحكومات.

وضم الوفد مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي محمد بن دخيل، ومدير إدارة المشاريع والتخطيط الحضري محمد بن نجي، رفقة نقطة الاتصال الوطنية محمد سويدان مع اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ،

وترأس وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، الفريق الحكومي للطواريء والاستجابة السريعة، فيما يترأس رئيس المجلس الأعلى للإدارة المحلية نصر الدين المحتوت رئاسة اللجنة الوطنية للطواريء المشكلة أيضاً بقرار من مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية.

كما “يشهد الحدث العالمي عدد كبير من الأنشطة والبرامج المتعلقة بالتعامل مع ظاهرة التغير المناخي، وبحث التزامات الدول المعنية بتنفيذ التزاماتها البيئية إزاء ومناقشة كافة القضايا والمبادرات ذات العلاقة”.

ويتصدر أجندة المؤتمر “قضية “الخسائر والأضرار”، حيث تطالب الدول النامية بدعم من الدول الغنية لتعويض الأضرار التي تواجهها نتيجة للتغيرات المناخية الحالية”.

هذا وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمةً لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أشار خلالها “لعدد من الملفات المرتبطة بأعمال القمة، مشيداً بالجهود الأممية المبذولة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي”.

شارك وفد وزارة الحكم المحلي الذي يضم مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي محمد بن دخيل، ومدير إدارة المشاريع… تم النشر بواسطة ‏وزارة الحكم المحلي – ليبيا‏ في الأربعاء، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤