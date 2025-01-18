«الحكم المحلي» تشارك في جولة التقييم والإبلاغ عن تفشي الأوبئة

شاركت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، في تنفيذ الجولة الثانية للتقييم الخارجي المشترك، التي تعقد تحت إشراف مكتب اللوائح الصحية الدولية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية “مكتب ليبيا ” والتي تنتظم خلال الفترة من 14 إلى 23يناير2025م.

وأوضح أحد أعضاء فريق الإصحاح البيئي المشاركين أن هذا التقييم يهدف إلى تعزيز قدرات الكشف والتحقق والتقييم والإبلاغ عن تفشي الأوبئة والطوارئ الصحية التي تشكل تهديداً عالمياً.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التقييم يعد أداة حيوية لتقييم الجاهزية الوطنية المتعلقة باللوائح الصحة الدولية، حيث شارك فيه عدد من الخبراء والمتخصصين من مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية، موزعين على “19” جانباً من جوانب اللوائح الصحية الدولية.

وتهدف مخرجات التقييم إلى تطوير خطة وطنية للأمن الصحي، وتعزيز استعداد القطاعات المعنية لمواجهة الطوارئ الصحية ودعم الأمن الصحي على مستوى الوطني والدولي.